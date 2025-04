Clarence Seedorf crede nella possibilità di vedere l'Inter superare il turno con il Barcellona, come spiegato in un'intervista a La Repubblica. Tuttavia serviranno alcuni elementi fondamentali: "Servirà maturità, consapevolezza di aver battuto le squadre più forti d'Europa, resilienza e istinto da killer. Le tre sconfitte di fila daranno motivazione. L'Inter dovrà tirare fuori qualcosa di più a livello mentale. Se avrà questo approccio, sarà dura per il Barcellona".