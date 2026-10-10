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Napoli, Allegri: "De Bruyne meglio da play ma lui ha idee diverse"

Il tecnico degli azzurri: "Concediamo ancora qualche tiro di troppo. Sul rigore Hojlund doveva ridare la palla a De Bruyne"

10 Ott 2026 - 23:23
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"Mi è piaciuta la voglia e l'aggressione vista a inizio partita. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo concluso l'azione come dovevamo fare. Dobbiamo migliorare nelle scelte negli ultimi metri e concedere meno tiri". È un Allegri nel complesso soddisfatto dopo il successo al Maradona del Napoli sul Frosinone, il secondo di fila dopo quello ai danni del Bologna.

La copertina, grazie alla doppietta, se l'è presa Kevin De Bruyne: "Lui è straordinario, stasera ha giocato nei due di metà campo a lui non piace tanto perché preferisci divertirsi in attacco - ha proseguito Allegri -. Ma l'ho detto anche a lui: nella posizione in cui l'ho messo potrebbe allungarsi la carriera ancora di qualche anno".

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L'ultima battuta è su quanto accaduto in occasione del rigore sbagliato da Hojlund e poi ripetuto su segnalazione del Var. "Hojlund è venuto da me è si è scusato. Mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla per calciarlo, gli detto che doveva ridargliela".

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