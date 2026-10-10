Napoli, Allegri: "De Bruyne meglio da play ma lui ha idee diverse"

"Mi è piaciuta la voglia e l'aggressione vista a inizio partita. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo concluso l'azione come dovevamo fare. Dobbiamo migliorare nelle scelte negli ultimi metri e concedere meno tiri". È un Allegri nel complesso soddisfatto dopo il successo al Maradona del Napoli sul Frosinone, il secondo di fila dopo quello ai danni del Bologna.