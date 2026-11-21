"La squadra ha preso atto del momento: a inizio partita avevamo solo un punto in più del Torino. Ho chiesto ai ragazzi di giocare con meno presunzione e di avere quasi un po' di paura, quella che ti alza l'attenzione. Se ne avessimo avuta un po' di più in questi mesi avremmo preso qualche gol in meno e vinto qualche partita in più. Stasera, anche nel secondo tempo, quando il Torino ha avuto 2-3 situazioni favorevoli, c'era una bella energia in campo di una squadra che voleva portare a casa il risultato. Rientra nel momento, vincere le partite non è facile. Magari ci è servito portarne a casa una un po’ in sofferenza. Poi bisogna fare meglio in alcune situazioni, come tenere la palla alla fine, quando bisognava spostare il gioco da una parte all’altra", questa la prima analisi di Max Allegri dopo la vittoria per 1-0 del suo Napoli sul Torino.