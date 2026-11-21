© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico azzurro analizza la vittoria sul Toro e questi primi mesi di stagione: "Con un po' di paura in più avremmo preso qualche gol in meno..."
© Getty Images
© Getty Images
"La squadra ha preso atto del momento: a inizio partita avevamo solo un punto in più del Torino. Ho chiesto ai ragazzi di giocare con meno presunzione e di avere quasi un po' di paura, quella che ti alza l'attenzione. Se ne avessimo avuta un po' di più in questi mesi avremmo preso qualche gol in meno e vinto qualche partita in più. Stasera, anche nel secondo tempo, quando il Torino ha avuto 2-3 situazioni favorevoli, c'era una bella energia in campo di una squadra che voleva portare a casa il risultato. Rientra nel momento, vincere le partite non è facile. Magari ci è servito portarne a casa una un po’ in sofferenza. Poi bisogna fare meglio in alcune situazioni, come tenere la palla alla fine, quando bisognava spostare il gioco da una parte all’altra", questa la prima analisi di Max Allegri dopo la vittoria per 1-0 del suo Napoli sul Torino.
Poi l'allenatore degli azzurri parla dei risultati arrivati in questi primi mesi di stagione: "Fino a questo momento abbiamo fato bene e creato occasioni, non solo stasera. In questi mesi ci è mancata la fase difensiva. Cambio posizione di McTominay decisivo? Gli ho solo detto di non farsi trovare subito alle spalle di Hojlund ma di arrivarci per creare superiorità a centrocampo. Già nel primo tempo ci sono state diverse situazioni dove con l’imbucata poi ci trovavamo in superiorità numerica, poi nel secondo tempo si è mosso di più tra le linee e ha dato risultati.
Il tecnico livornese poi parla di De Bruyne, al centro delle voci di mercato: "Non c'è assolutamente un piede dentro e uno fuori. Lui è un giocatore straordinario. Sta facendo bene, l'anno scorso è stato fuori 4/5 mesi. Giocata di Lang? Sono dispiaciuto per quello che era accaduto l'altra domenica (l'olandese beccato dal pubblico del Maradona, ndr): c'era stata un'incomprensione, ma il ragazzo sta crescendo, sta migliorando e ha dimostrato anche stasera di avere delle buone qualità".
Poi, in chiusura, un commento sul cammino in Champions League: "Sfida col City? Bisogna essere molto realisti. Partita di Champions è molto importante ma il passaggio del turno ce lo giocheremo nelle ultime tre. Ora dobbiamo sistemare il campionato".