"Perché non lo calcia Kevin?" Allegri si arrabbia e Hojlund sbaglia, poi l’abbraccio

10 Ott 2026 - 23:12
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Il gol che ha sbloccato Napoli-Frosinone lo ha segnato il rigorista designato De Bruyne dal dischetto, ma prima della trasformazione del belga al Maradona è andato in scena un siparietto tra Allegri e Hojlund raccontato nei dettagli dal bordocampista di Dazn. Dopo essersi conquistato il calcio di rigore, l'attaccante danese ha preso il pallone per andare a calciare e il tecnico ha subito urlato: "Perché non lo calcia Kevin?" e ha chiesto di dargli il pallone, che però ha tenuto l'attaccante. Poi Allegri si è girato per non guardare (è una sua abitudine, i rigori non li guarda mai) e Hojlund si è fatto respingere il tiro da Palmisani, ma per sua fortuna il portiere dell'U21 aveva i piedi oltre la linea di porta e quindi l'arbitro ha fatto ripetere. A quel punto Allegri è tornato a farsi sentire con toni duri chiedendo che il rigore lo battesse De Bruyne e Hojlund sembrava essersi un po' risentito, ma dopo la trasformazione (impeccabile) del compagno il danese è andato verso il tecnico e i due si sono abbracciati. 

A fine gara lo stesso Allegri ha commentato l’episodio ai microfoni di Dazn: “Hojlund è venuto da me e mi ha detto ‘non volevo trarlo, è che De Bruyne mi ha dato la palla’ e tu dovevi ridargliela gli ho detto io” ha raccontato il tecnico ridendo.

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