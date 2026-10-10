Napoli-Frosinone, le pagelle: De Bruyne, luci al Maradona. Lang promosso, Lucca può diventare un caso

HOJLUND 6 - Pronti via, centra il palo. Poi va sul dischetto e sbaglia ma Feliciani fa ripetere il rigore e lo trasforma De Bruyne. Poi scompare (dal 60' LUCCA 4.5 - Il peggiore dei suoi. Perde palloni in modo ingenuo e non punge in attacco. I tifosi mormorano e fischiano...