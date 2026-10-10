LE PAGELLE DI NAPOLI-FROSINONE

Napoli-Frosinone, le pagelle: De Bruyne, luci al Maradona. Lang promosso, Lucca può diventare un caso

Doppietta per il belga che apre e chiude la sfida al Frosinone rivelazione. Nei ciociari Raimondo non pervenuto

di Matteo Dotto
10 Ott 2026 - 23:29
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NAPOLI

MERET 6 - Una gara da "sei politico": sempre concentrato, preciso con i piedi, raramente chiamato in causa.

RAFA MARIN 6,5 - Aiuta Rrahmani a imbavagliare Raimondo

RRAHMANI 7.5 - Un leone nel cuore della difesa. Cancella Raimondo e tiene la barra dritta anche nei momenti più difficili. Ammonito per un fallaccio su Bobcek.

BADIASHILE 6.5 - Un'amnesia che poteva costare cara, ma tanti interventi puntuali e puliti. Un giocatore recuperato.

DI LORENZO 6.5 - Partita di sostanza, chiusure puntuali e la personalità di sempre.

DE BRUYNE 8 - Freddo in occasione della trasformazione dagli undici metri, sempre creativo. Dà il la all'azione che porta al raddoppio di Lang. Regala perle che meritavano miglior finalizzazione e ruba palloni come un mediano qualsiasi. 

LOBOTKA 6 - Regia senza sbavature ma neppure senza grandi guizzi (dal 71' GILMOUR 5.5 - Entra con voglia e sfiora il gol nel finale con un tiro un po' sbilenco. Poi però perde una palla sanguinosa).

SPINAZZOLA 6 - Ghedjemis è una brutta bestia, lui lo tiene a bada soprattutto nel primo tempo. Meglio da difensore che da ala aggiunta (dall'81' POLITANO SV).

NERES 6 - Qualche fiammata, un paio di spunti interessanti, ma ancora troppo sterile il suo contributo in fase offensiva (dal 60' McTOMINAY 6.5 - Esordio stagionale, il Maradona gli regala l'ovazione quando entra in campo, lui fa di tutto per segnare ma ci va solo vicino).

HOJLUND 6 - Pronti via, centra il palo. Poi va sul dischetto e sbaglia ma Feliciani fa ripetere il rigore e lo trasforma De Bruyne. Poi scompare (dal 60' LUCCA 4.5 - Il peggiore dei suoi. Perde palloni in modo ingenuo e non punge in attacco. I tifosi mormorano e fischiano... 

LANG 7 - Ha l'argento vivo addosso, segna finalizzando un'azione che lo aveva visto comunque protagonista prima della conclusione. Va vicino al raddoppio personale, negato da Palmisani (dal 73' GIOVANE 6.5 - Si merita il voto per l'assist del 3-0).

Allenatore ALLEGRI 7 - Il Napoli chiude la pratica nella prima mezz'ora ma poi non ha i cali di tensione visti a Milano e a Firenze. 

FROSINONE

PALMISANI 6.5 - Sempre sul pezzo, nega la gioia del gol a McTominay e non ha colpe nei due gol.

OYONO 6.5 - Difende bene e sa come si attacca. Il migliore dei giocatori di movimento di Alvini.

CALVANI 6 - Prestazione onesta, comincia bene poi va un po' in difficoltà.

CITTADINI 5 - Troppa foga in occasione del rigore su Hojlund.

BRACAGLIA 5.5 - Bravo a murare su McTominay, non si macchia di errori ma è un po' anonimo (dal 76' CICHELLA SV)

MASINI 5 - Corre tantissimo, ma a vuoto. Insomma, tanta corsa ma poche idee e perdipiù confuse (dal 46' TERZIC 4.5 - Se possibile fa peggio del compagno che rimpiazza a inizio ripresa).

CALO' 6 - Piedi buoni e idee discrete. Si perde un po' nella ripresa.

GHEDJEMIS 5.5 - Va a sprazzi, meglio nel secondo tempo che nel primo. Ma sa fare di più (dal 63' FINI 6 - Elettrico, punta sempre l'uomo e mette palloni interessanti in area).

SCHMID 6.5 - Numero 10 con talento e visione di gioco (dall'84' ZERBIN SV).

KVERNADZE 5.5 - Comincia alla grande, poi man mano si spegne. Ma fisico e piedi sono da grande giocatore.

RAIMONDO 5 - Recuperato in extremis, nella morsa Rrahmani-Rafa Marin la vede poco. Tanto movimento ma poco costrutto (dal 63' BOBCEK 5 - Nulla toglie e nulla aggiunge).

Allenatore ALVINI 5.5 - Il passivo è pesante, ma il suo Frosinone non demerita.

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