Dopo la paura, tanta voglia di vivere, giocare e ritornare a segnare: L'attaccante del Cagliari Yael Trepy a metà agosto aveva rischiato di annegare in un giorno di vacanza in una villa vicino a Baja Sardinia, in Gallura. Poi la terapia intensiva, il coma farmacologico, il risveglio. Da alcune settimane è di nuovo nel gruppo ed è tornato in campo con la Lazio. E ha pure rischiato di fare gol. Questo pomeriggio ha ricevuto il premio Ussi per la rete dell'esordio nello scorso campionato a Cremona. "Non era sicuramente la mia ora - ha detto a margine della consegna del riconoscimento - Tante le persone che hanno pregato per me, che hanno voluto che io non fuggissi da questo mondo. Ci penso ancora, sì. Però ormai è una cosa che è passata". I messaggi più belli? "Quelli di mio fratello - ha ricordato - e del mister: lui (Pisacane è stato in coma a 14 anni per la sindrome di Guillain-Barré, ndr) sa come ci si sente e mi ha detto di non mollare. Ma tutti mi sono stati vicini: la società, i compagni, i tifosi. Con i tifosi ora sento che c'è un legame speciale". Il miglior premio è stato il ritorno sul prato all'Olimpico: "Il campo mi era mancato tanto - ha osservato - perché diciamo che il calcio è la mia vita, è il mio mestiere e stare fuori per tanti mesi è stata dura. Forse ho scoperto qualcosa di me che non conoscevo, non entro nel dettaglio". Adesso è pronto anche a segnare: "Mi sento sempre meglio".