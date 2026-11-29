Il Napoli di Allegri non decolla. Gli azzurri, fermati dal Sassuolo, restano all'ottavo posto in classifica e adesso il quarto posto, in caso di vittoria del Milan a Cagliari, potrebbe essere distante addirittura undici lunghezze. Al fischio finale però, al centro delle discussioni c'è il rigore non concesso da Guida per il presunto mano di Caleta-Car: "L'arbitro ha deciso così e bisogna accettarlo, non bisogna accettare la mancanza di cattiveria sotto porta - ha tuonato il tecnico toscano in conferenza stampa -. Il Sassuolo ha corso molto nel primo tempo, si è difeso bene, poi noi nella ripresa abbiamo aumentato la velocità del pallone ma se non hai quella cattiveria in faccia non è semplice".