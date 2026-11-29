Il Napoli di Allegri non decolla. Gli azzurri, fermati dal Sassuolo, restano all'ottavo posto in classifica e adesso il quarto posto, in caso di vittoria del Milan a Cagliari, potrebbe essere distante addirittura undici lunghezze. Al fischio finale però, al centro delle discussioni c'è il rigore non concesso da Guida per il presunto mano di Caleta-Car: "L'arbitro ha deciso così e bisogna accettarlo, non bisogna accettare la mancanza di cattiveria sotto porta - ha tuonato il tecnico toscano in conferenza stampa -. Il Sassuolo ha corso molto nel primo tempo, si è difeso bene, poi noi nella ripresa abbiamo aumentato la velocità del pallone ma se non hai quella cattiveria in faccia non è semplice".
"Alcune partite vanno vinte con le buone o con le cattive - ha proseguito Allegri -. Oggi bisogna essere arrabbiati, preparare bene la partita di Lecce, poi vedremo. Bisogna fare un filotto di vittorie, a oggi non abbiamo ancora fatto due partite di seguito, ma se non riusciamo a capire quali sono le partite da giocare e quelle da vincere, dopo hai questa mancanza di risultati. Uno dei difetti è che quando abbiamo la palla guardiamo troppo indietro e non in avanti. Fare una buona gara a Manchester, match paradossalmente più semplice, non ci dava garanzie di successo oggi".