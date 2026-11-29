Finisce tra le polemiche la prima di Marco Guida col Napoli. Il fischietto di 45 anni, disegnato da Orsato che ha rotto il tabù (qui le dichiarazioni dello stesso arbitro), è stato protagonista in pieno recupero dopo un presunto fallo di mano di Caleta-Car su colpo di testa di Lucca. Richiamato all'on field review dalla coppia Aureliano-Santoro, Guida non ha concesso il penalty confermando quindi la scelta presa immediatamente in campo. Una scelta comunicata chiaramente in campo senza però procedere al consueto annuncio.
La palla colpisce prima il petto del difensore neroverde e poi il braccio che, oggettivamente, è largo (aumenta anche il volume del corpo). Restano i dubbi anche se per l'Aia e Graziano Cesari (moviolista di Mediaset) la decisione presa da Guida è corretta.