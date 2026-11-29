LE STATISTICHE DI SASSUOLO-NAPOLI

Sassuolo e Napoli hanno pareggiato una partita di Serie A per 0-0 per la prima volta. In tutti i precedenti 24 incroci nel massimo campionato, almeno una squadra aveva sempre trovato il gol.

Il Sassuolo ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive in Serie A contro il Napoli. L’ultima volta che era riuscito a ottenere punti contro gli azzurri era l’1 dicembre 2021 (2-2 al Mapei Stadium).

Il Napoli ha segnato 19 gol nelle prime 13 giornate di questo campionato, il dato più basso per gli azzurri dalla stagione 2009/10 (quando furono 17, con Roberto Donadoni e Walter Mazzarri in panchina)

Il Sassuolo ha ottenuto il primo clean sheet in questo campionato. In generale, i neroverdi non mantenevano la porta inviolata in un match di Serie A dal 3 maggio 2026 (sempre contro Massimiliano Allegri, in Sassuolo-Milan 2-0).

Il Sassuolo è tornato a pareggiare una sfida casalinga di Serie A per 0-0 a distanza di 1552 giorni dall’ultima volta. Non capitava dal 30 agosto 2022 (Sassuolo-Milan 0-0).

Il Napoli non pareggiava una partita di Serie A per 0-0 dal 2 maggio 2026; anche in quel caso in trasferta, sul campo del Como.

Il Napoli non ha ancora ottenuto due vittorie consecutive in Serie A sotto la guida di Massimiliano Allegri; considerando anche la sua precedente esperienza al Milan, il tecnico livornese non vince due partite di fila nel massimo campionato da marzo scorso, quando vinse contro Cremonese (2-0) e Inter (1-0).

Il Sassuolo non ha trovato la rete per tre sfide di fila contro il Napoli per la terza volta in Serie A, dopo l’ottobre 2022-agosto 2023 e il febbraio 2014-febbraio 2015.

Per la prima volta in questa stagione di Serie A si è registrato più di un pareggio per 0-0 in una singola giornata (due finora); l'ultima volta che si era verificato più di uno 0-0 in un turno di campionato risaliva alla 35ª giornata della stagione 2025/26, quando furono tre.

Il Napoli ha registrato 1,68 Expected Goals contro il Sassuolo; in questo campionato, solo contro il Venezia (2,36) ha prodotto un valore di xG superiore senza riuscire a trovare la via del gol.