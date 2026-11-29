Nella tredicesima giornata di Serie A arriva anche il quarto 0-0 della stagione (dopo Venezia-Bologna): senza segnare Sassuolo e Napoli portano a casa un punto a testa, il primo per D’Aversa sulla panchina neroverde, mentre gli azzurri non trovano il secondo successo di fila dopo l'1-0 al Torino. Il primo tempo si apre con un’occasione per i padroni di casa dopo appena 15 secondi, con il tiro da buona posizione di Armand Laurienté che finisce largo di poco. Dieci minuti più tardi il francese serve bene Bowie in area, ma Rrahmani è provvidenziale ad allontanare in scivolata. Gli azzurri provano a farsi vedere dalle parti di Muric ma non lo impensieriscono con azioni pericolose, soprattutto nella prima metà di gara. Al 35’ Hojlund si libera bene e viene steso fuori area da Idzes: su punizione, però, McTominay centra la barriera. I partenopei guadagnano fiducia e due minuti dopo creano l’occasione più pericolosa del primo tempo con Lang, che si accentra e calcia forte da fuori area, ma Muric è bravo a respingere.
Nel secondo tempo il Napoli ci prova con insistenza, sfiorando il vantaggio con Rrahmani, che al 54’ di testa da due passi non riesce a dare forza al pallone, e il Sassuolo si salva. La squadra di Allegri cresce col passare dei minuti e cerca nuove soluzioni con l’ingresso di Neres e Favasuli, ma i neroverdi resistono e tentano di colpire in ripartenza. Al 77’ Lang mette un pallone teso per McTominay, ma lo scozzese non riesce a tenere basso il pallone. A nove dalla fine è il Sassuolo a sfiorare il vantaggio, ma il colpo di testa di Esposito non è preciso. Gli azzurri ci provano ancora con le incursioni di Neres, ma Muric non si fa mai cogliere impreparato, nemmeno sul tiro pericoloso di Lang al 90’. In pieno recupero il Napoli protesta per un mancato rigore su un presunto fallo di mano di Caleta-Car, ma Guida non assegna il penalty neanche dopo l’On Field Review. Finisce 0-0, con D’Aversa che trova il primo punto da allenatore del Sassuolo, mentre il Napoli non riesce a trovare la seconda vittoria di fila in A e resta all’ottavo posto.
IL TABELLINO
SASSUOLO-NAPOLI 0-0
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig (65’ Obrador); Thorstvedt, Matic, Sulemana (70’ Bakola); Berardi, Bowie (64’ Esposito), Laurienté (77’ Dominguez) A disp.: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Odenthal, Lipani, Cinquegrano , Pieragnolo, Pierini. All: D’Aversa
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera (62’ Favasuli); Anguissa (77’ Giovane), Gilmour, McTominay; Politano (61’ Neres), Hojlund (83’ Lucca), LangA disp.: Pugliese, Contini, Marin, Marianucci. All: Allegri
Arbitro: Guida
Marcatori: -
Ammoniti: Idzes (S), Matic (S), Neres (N)
Espulsi: -
LE STATISTICHE DI SASSUOLO-NAPOLI
Sassuolo e Napoli hanno pareggiato una partita di Serie A per 0-0 per la prima volta. In tutti i precedenti 24 incroci nel massimo campionato, almeno una squadra aveva sempre trovato il gol.
Il Sassuolo ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive in Serie A contro il Napoli. L’ultima volta che era riuscito a ottenere punti contro gli azzurri era l’1 dicembre 2021 (2-2 al Mapei Stadium).
Il Napoli ha segnato 19 gol nelle prime 13 giornate di questo campionato, il dato più basso per gli azzurri dalla stagione 2009/10 (quando furono 17, con Roberto Donadoni e Walter Mazzarri in panchina)
Il Sassuolo ha ottenuto il primo clean sheet in questo campionato. In generale, i neroverdi non mantenevano la porta inviolata in un match di Serie A dal 3 maggio 2026 (sempre contro Massimiliano Allegri, in Sassuolo-Milan 2-0).
Il Sassuolo è tornato a pareggiare una sfida casalinga di Serie A per 0-0 a distanza di 1552 giorni dall’ultima volta. Non capitava dal 30 agosto 2022 (Sassuolo-Milan 0-0).
Il Napoli non pareggiava una partita di Serie A per 0-0 dal 2 maggio 2026; anche in quel caso in trasferta, sul campo del Como.
Il Napoli non ha ancora ottenuto due vittorie consecutive in Serie A sotto la guida di Massimiliano Allegri; considerando anche la sua precedente esperienza al Milan, il tecnico livornese non vince due partite di fila nel massimo campionato da marzo scorso, quando vinse contro Cremonese (2-0) e Inter (1-0).
Il Sassuolo non ha trovato la rete per tre sfide di fila contro il Napoli per la terza volta in Serie A, dopo l’ottobre 2022-agosto 2023 e il febbraio 2014-febbraio 2015.
Per la prima volta in questa stagione di Serie A si è registrato più di un pareggio per 0-0 in una singola giornata (due finora); l'ultima volta che si era verificato più di uno 0-0 in un turno di campionato risaliva alla 35ª giornata della stagione 2025/26, quando furono tre.
Il Napoli ha registrato 1,68 Expected Goals contro il Sassuolo; in questo campionato, solo contro il Venezia (2,36) ha prodotto un valore di xG superiore senza riuscire a trovare la via del gol.