Napoli, AdL: "Hamsik lo volevano Moratti e Allegri, Anfield fossa dei leoni ma dobbiamo solo vincere"

29/11/2018

"Con Ancelotti mi sento da cinque anni, quando poi è arrivato a Napoli ho visto che era tutto vero ciò che intuivo su di lui. E' una persona che dà serenità anche agli altri". Il presidente del Napoli De Laurentiis non perde occasione per elogiare il suo tecnico. "A Liverpool può accadere di tutto, non dipenderà solo dal nostro gioco in un teatro del calcio come Anfield, terribile, lì sei nella fossa dei leoni - ha proseguito il numero uno azzurro - Il nostro imperativo dovrà essere solo vincere, vincere, vincere".