Napoli, a Manchester contro i tabù e con la certezza dell'ex De Bruyne

Giovedì il Napoli ritorna in Champions e lo fa subito contro un grande avversario, sfidando il Manchester City di Haaland e compagni all'Etihad. Il destino ha voluto che Kevin De Bruyne si trovasse subito contro il suo passato. Il belga con i Citizens ha collezionato 422 presenze e 108 gol. I numeri e i trofei conquistati, tra cui una Champions nel 2023, lo hanno fatto entrare di diritto nella storia del club. "Con lui se ne va una parte di noi: è uno dei più grandi giocatori di sempre ad aver militato non solo nel City, ma in tutta la Premier League. La sua continuità nelle partite importanti non è mai mancata", aveva dichiarato il suo ex allenatore, Pep Guardiola, quando De Bruyne annunciò l'addio. Continuità che il belga sembra aver già trovato anche sotto la guida di Antonio Conte: nelle prime tre uscite stagionali il bottino recita due gol e 240 minuti giocati.