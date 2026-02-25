Roma, le ultime su Soulé e Dybala in vista della Juve

25 Feb 2026 - 11:21

Domenica sera la Roma ospiterà la Juventus per una sfida che può essere decisiva nella corsa al quarto posto. Per quanto riguarda gli infortunati, Gasperini può tirare qualche sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy è tornato ad allenarsi in gruppo dopo più di un mese di assenza e anche le condizioni di Matias Soulé sembrano migliorate. L'argentino riposerà ancora per uno o due giorni, ma stringerà poi i denti per essere presente contro i bianconeri. 

Situazione diversa, invece, per Paulo Dybala. Il grande ex ha un'infiammazione al ginocchio e al momento è difficile stabilirne il rientro. Anche per lui, comunque, si registrano miglioramenti. 

