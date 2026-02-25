Milan, ancora una multa dal giudice sportivo per i ritardi

Nuova multa nei confronti del Milan per il ritardo nell’ingresso in campo. Il club rossonero è stato sanzionato dal Giudice Sportivo della Serie A con una ammenda di 20mila di euro per l'immediato pre-partita di San Siro con il Parma “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”. Un caso che si ripete costantemente in stagione, forse una strategia per innervosire l'avversario prima che inizi la gara. Il totale - solo per i ritardi - sale a 85.000 euro. Non è comunque la cifra più alta, dato che il Lecce, in questo caso soprattutto a causa del lancio di petardi e fumogeni, supera il Milan a quota 105.000 euro di multe complessive in stagione.