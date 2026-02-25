Fiorentina, Vanoli: "Vietato sottovalutare lo Jagiellonia"
© ipp
Dopo il convincente 3-0 dell'andata, domani sera la Fiorentina ospiterà lo Jagiellonia per il ritorno del playoff di Conference League. Paolo Vanoli ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Voglio che questa partita non venga sottovalutata e allo stesso tempo dobbiamo avere continuità. Vincere aiuta a vincere. Ogni squadra ha i propri punti di debolezza, noi dobbiamo migliorare quelle che sono le qualità e imparare a gestire gli ultimi minuti. Domani saranno tutti a disposizione a parte chi non è in lista. Abbiamo organizzato un'amichevole per dare minuti a Rugani".
Interpellato sui due clean sheet consecutivi, il tecnico viola ha dichiarato: "Bisogna essere sempre squadra. Adesso stiamo correndo meglio, facciamo meglio le preventive e stiamo più attenti. Sono piccoli aspetti che fanno parte di un processo, ora siamo sulla strada giusta. Dobbiamo imparare a difendere sia con la palla che senza".