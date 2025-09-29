Lutto per Lukaku, morto il papà Roger. La dedica del calciatore: "Grazie per avermi insegnato tutto"

Roger Lukaku, ex calciatore, se ne è andato nella sua casa di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, anche se non sono ancora noti i motivi della scomparsa. Lukaku ha deciso di ricordare il padre su Instagram cancellando tutti post e lasciando una loro foto insieme di tanti anni fa, insieme a un messaggio toccante: "Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so. Ti sarò per sempre grato. La vita non sarà più la stessa. Proteggimi e guidami come nessun altro può fare. Io non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di tornare".