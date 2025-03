Kosovo, Rrahmani: "Ho ricevuto pressioni dal Napoli per non giocare"

Dopo la preziosa vittoria sull'Islanda con la promozione in Lega B della Nations League nel mirino, Amir Rrahmani ha svelato di aver ricevuto alcune pressioni dal Napoli per non giocare col Kosovo. "Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché ero uscito dall'ultima partita con un problema, quattro giorni fa, e il club mi aveva fatto un po' di pressione per non giocare - ha dichiarato alla fine del match il difensore azzurro -. Ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena".