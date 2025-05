Napoli a tre passi dallo scudetto, Conte a tre passi dal mito

Dopo gli scudetti con la Juventus, dopo quello con l'Inter, se conquistasse anche quello con il Napoli, Conte sarebbe il primo allenatore nella storia del campionato a girone unico a vincere il tricolore con tre squadre diverse. Nessuno come Conte, verrebbe da dire per un'impresa leggendaria. O meglio, qualcuno tre scudetti con tre club differenti se li è portati a casa: Fabio Capello prima con il Milan anni 90, poi con la Roma 2001 e quindi con la Juventus biennio 2004/05 e 2005/06, campionati quelli in bianconero conquistati sul campo, cancellati però da Calciopoli. E così vai a leggere l'albo d'oro di questa speciale classifica per allenatori e a Capello vengono riconosciuti solo quelli vinti con Milan e Roma.