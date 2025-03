Napoli, obiettivo rimonta: il piano di Conte in cinque punti

Infine si punterà sulla gestione della rosa, visto che il probabile ritorno al 4-3-3 non manda il 3-5-2 in soffitta, i vari Gilmour, Spinazzola e Raspadori - punti fermi del modulo a due punte degli ultimi tempi - tornano in discussione, come tutti. L'ultimo punto riguarda l'aspetto mentale: con l'obiettivo stagionale, il ritorno in Champions, sempre più vicino (tra sé e il quinto posto il Napoli ha 9 punti e due squadre di margine), la squadra può giocare con maggior serenità rispetto all'Inter sulla quale la pressione è maggiore, indicata da tutti gli addetti ai lavori come favorita e campione in carica.