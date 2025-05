Juan Jesus: "Momento importante per il Napoli, voglio esserci anche io"

Juan Jesus ha parlato del suo rientro in campo in vista del rush finale della Serie A: "Il recupero procede bene. Sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, nonostante all'inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così la mia stagione e rientrare in campo al più presto: voglio essere al 100% per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. Voglio esserci anche io". Il centrale nelle dichiarazioni rilasciate a Radio Crc ha rivelato quello che sta dicendo Antonio Conte alla squadra in questo momento delicato: "Quando c'è la voglia di fare bene e aiutare nella squadra è un valore aggiunto. Siamo ragazzi che lavorano tanto, il mister ci sprona sempre a dare il 100%". Juan Jesus ha così continuato: "Stiamo facendo di tutto per rendere storico quest'anno. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso e vogliamo dimostrare subito che la storia è cambiata. Nessuno a inizio stagione diceva che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto: essere lì oggi a due partite dalla fine è un qualcosa che ci fa onore ed è la prova del lavoro che abbiamo fatto dal ritiro fino alla fine".