Juan Jesus mette il Como nel mirino: "Coppa Italia importante, un trofeo cui ambire"

Vorrei parlare di tre brasiliani, il primo sei tu. Sei una certezza, speri nella chiamata di Ancelotti per giocare con il Brasile il Mondiale?

Sto facendo il mio percorso a Napoli, quest’anno in tute le partite che ho giocato ho dimostrato di essere un calciatore valido. Poi la gente parla della mia età, per me l’età è solo un numero. Poi la gente dice che Conte mi ha rispolverato, io ringrazio il mister che mi ha dato tanto a livello fisico, ma ci tengo a dire che mi sono rispolverato un po’ da solo perché quando ho avuto l’occasione di giocare l’anno scorso, visto che non giocavo dalla prima giornata a Verona, ho giocato poi a Genova a dicembre quando Buongiorno si è fatto male. Mi sono fatto trovare pronto e ho dimostrato chi ero l’anno scorso, quest’anno ho cominciato un buon campionato, faccio le mie partite. Poi se arriverà la chiamata del Brasile sarò pronto a difendere la mia nazione. Ho fatto tutto il settore giovanile, sono stato capitano, ho disputato le Olimpiadi, mi manca questa chiamata. Non é una cosa che dico se non vado mi dispiace, ma se vado sono contento.