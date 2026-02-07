Serie A, Genoa-Napoli 2-3: Hojlund su rigore al 95' fa vincere Conte

La formazione di Conte ha la forza di ribaltarla nel giro di 2 minuti, con il tap-in di Hojlund (20') dopo la parata di Bijlow su McTominay e il destro dalla lunga distanza dello scozzese (22'), che però all'intervallo deve uscire per l'ennesimo infortunio per i campioni d'Italia. Al 57', Buongiorno sbaglia ancora e lancia di fatto verso la porta Colombo, che non sbaglia e fa 2-2.