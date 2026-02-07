GENOA-NAPOLI 2-3

Serie A, Genoa-Napoli 2-3: Hojlund su rigore al 95' fa vincere Conte

Doppietta del danese, segna anche McTominay: De Rossi ko nonostante i gol di Malinovskyi e Colombo

07 Feb 2026 - 20:08
Finale thriller nella ventiquattresima giornata di Serie A: il Napoli vince 3-2 in casa del Genoa. Al Ferraris, Grifone avanti già al 3' con il rigore di Malinovskyi provocato da Meret, ma al termine di un clamoroso retropassaggio sbagliato da Buongiorno dopo 15 secondi.

La formazione di Conte ha la forza di ribaltarla nel giro di 2 minuti, con il tap-in di Hojlund (20') dopo la parata di Bijlow su McTominay e il destro dalla lunga distanza dello scozzese (22'), che però all'intervallo deve uscire per l'ennesimo infortunio per i campioni d'Italia. Al 57', Buongiorno sbaglia ancora e lancia di fatto verso la porta Colombo, che non sbaglia e fa 2-2.

Al 76', inoltre, Juan Jesus viene espulso e lascia in dieci i campani, con Conte che deve inserire Olivera al posto di Vergara che era entrato per McTominay. All'ultimo minuto, però, Cornet provoca un altro rigore, stavolta per il Napoli: Hojlund dal dischetto fa 3-2 nonostante il tocco di Bijlow. E Conte si porta a -6 dall'Inter, mentre il Genoa di De Rossi, ancora ko nel recupero e dal dischetto, resta a quota 23.

IL TABELLINO
GENOA-NAPOLI 2-3
Genoa (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 6, Ostigard 5,5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 5,5, Frendrup 5,5, Malinovskyi 7 (29’ st Masini 6), Ellertsson 6, Martin 6 (29’ st Messias 6); Vitinha 6,5 (44’ st Cornet 5), Colombo 7 (19’ st Ekuban 6). A disp. Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. All.: De Rossi 6
Napoli (3-4-2-1): Meret 5,5; Buongiorno 3 (14' st Beukema 6), Rrahmani 6,5, Juan Jesus 5; Gutiérrez 5,5, Lobotka 6,5, McTominay 8 (1' st Giovane 5,5, 32' st Olivera 6), Spinazzola 6; Vergara 6,5, Elmas 6; Hojlund 7,5. A disp.: Contini, Milinković-Savić, Lukaku, Alisson Santos, Prisco, De Chiara. All.: Conte 6,5
Arbitro: Massa
Marcatori: 3' rig. Malinovksyi (G), 20' e 50' st rig. Hojlund (N), 22' McTominay (N), 12' st Colombo (G)
Ammoniti: Meret (A), Vasquez (G), Juan Jesus (N), Marcandalli (G), Spinazzola (N)
Espulsi: al 31' st Juan Jesus (N) per somma di ammonizioni

Disastro Buongiorno, McTominay e Hojlund trascinatori, Vergara fatica poi la decide

