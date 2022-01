Insigne, parla il fratello: "Via da Napoli non per colpa sua"

"Lorenzo ha lasciato il Napoli non per colpa sua", così Roberto Insigne, fratello dell'attaccante azzurro che ha firmato con Toronto. Il centravanti del Benevento ha lanciato una frecciata, molto presubilmente ad Aurelio de Laurentiis che non ha rinnovato il contratto del capitano partenopeo. "Toronto, è lontanissima, fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli che è casa sua", ha continuato Roberto.