Impresa dello Spezia al "Maradona": Napoli battuto 2-1

Il Napoli perde terreno nella rincorsa al quarto posto e si fa superare dal Sassuolo a causa di una sanguinosa sconfitta interna contro lo Spezia. Al "Maradona" i liguri si impongono in rimonta per 2-1 giocando gli ultimi venti minuti in inferiorità (doppio giallo a Ismajli). Petagna entra e sblocca la partita al 13' del secondo tempo, ma prima il rigore di Nzola al 23' (fallo di Ruiz su Pobega) e poi lo stesso Pobega al 36' firmano la clamorosa impresa ospite.













































































































LA PARTITA

La partenza del Napoli è di quelle da far paura con una serie di occasioni che vanno da quella di Insigne, che al 1' calcia fuori davanti a Provedel, sino alla triplice chance Insigne-Ruiz-Insigne di dieci minuti più tardi. Nel mezzo anche le conclusioni pericolose di Politano e Bakayoko. Un assedio che costringe lo Spezia a mettere l'elmetto, senza però rinunciare mai a giocare il pallone. Politano accusa un problema fisico, ma resta in campo e sfiora il vantaggio con un'azione personale, poi Lozano cerca un assist mentre poteva tirare in porta con Provedel addosso. Sembra solo questione di minuti per vedere il vantaggio del Napoli e invece il tempo passa, ma la porta ligure resta inviolata. Anche perché prima dell'intervallo Provedel ferma altre due volte ancora Insigne, al suo ottavo tiro del primo tempo. E così, zitto zitto, lo Spezia va al riposo in parità.

Dagli spogliatoi la squadra di Italiano rientra con le novità Pobega e Gyasi, mentre Gattuso getta nella mischia Petagna al posto dell'acciaccato Politano. Sembra la mossa giusta perché l'attaccante triestino si mette in mostra a pochi secondi dal suo ingresso, con un tiro bloccato e un assist fin troppo generoso. Sono però il preludio al gol che arriva poco dopo, quando anticipa Terzi su un traversone di Di Lorenzo e batte Provedel. Il vantaggio ottenuto così faticosamente, però, dura solo una decina di minuti. Il tempo necessario a Ruiz per commettere un fallo ingenuo su Pobega in area e a Nzola per trasformare il rigore spiazzando Ospina. Tutto da rifare, insomma, per il Napoli, con il rischio di scoprirsi e lasciare spazio alle ripartenze liguri. E quello che in pochi temono, diventa realtà. Perché con gli ospiti rimasti in dieci per il doppio giallo a Ismajli, la difesa azzurra la combina grossa: lascia scappare Nzola sulla destra, il francese coglie il palo, ma sulla ribattuta Pobega beffa tutti e insacca. Una doccia gelata a cui l'ingresso di Llorente non riesce a porre rimedio.

Per Gattuso, alla centesima panchina della carriera in Serie A, arriva così una quinta sconfitta che fa malissimo per la classifica, per il morale e anche per il futuro. Festa grande, invece, per lo Spezia, che dopo tre ko di fila, coglie un successo che lo porta fuori dalla zona retrocessione nel giorno in cui fa debuttare la seconda maglia.

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE

Insigne 6 Tira in porta come nessun altro, ma sbaglia anche tanto nei momenti decisivi

Lozano 5,5 Schierato come falso 9, non riesce a entrare nel ruolo e spreca troppo

Petagna 6,5: Conferma di meritarsi un posto da titolare con un gol che però non serve

Provedel 7 Serata impegnativa, ma risponde sempre presente. Incolpevole sul gol

Pobega 7 Entra nella ripresa e riesce a far cambiare marcia allo Spezia: il gol è la ciliegina sulla torta

Nzola 7 Conferma le sue doti anche in una domenica difficile in cui mette la firma in entrambi i gol

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-2

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 5,5, Mario Rui 5,5; Fabian 5 (37' st Llorente 6), Bakayoko 5,5 (30' st Elmas 5); Politano 5,5 (8' st Petagna 6,5), Zielinski 6 (30' st (Lobotka 5,5), Insigne 6; Lozano 5,5. A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, llorente, Cioffi. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Provedel 7; Vignali 6, Terzi 6,5, Ismajli 5,5, Marchizza 6 (45' st Ramos sv); Maggiore 6 (45' st Saponara sv), Agoumé 5,5, Deiola 6 (1' st Pobega 7); Agudelo 6 (1' st Gyasi 6), Nzola 7, Farias 5,5 (34' st Erlic 6). A disp.: Krapikas, Rafael, Ferrer, Dell'orco, Leo Sena, Piccoli. All.: Italiano.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 13' st Petagna (N), 23' st rigore Nzola, 36' st Pobega (S)

Ammoniti: Pobega, Maggiore, Terzi (S), Di Lorenzo, Manolas (N)

Espulsi: 32' st Ismajli (S) per doppio giallo

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Napoli ha perso tre delle ultime cinque partite (1V, 1N): una in più rispetto a tutte le 10 precedenti di questo campionato.

• Nelle ultime cinque partite di campionato, il Napoli ha guadagnato soltanto quattro punti: esattamente quanti quelli conquistati dallo Spezia.

• Il Napoli ha perso due delle ultime sei partite di Serie A (4V) contro squadre neopromosse (la prima vs Lecce a febbraio): tanti KO per i partenopei quanti nelle precedenti 28 sfide di Serie A contro queste avversarie.

• Il Napoli ha trovato il gol per la 32ª partita consecutiva contro squadre neopromosse in Serie A.

• Il Napoli ha effettuato 29 tiri: l’ultima volta che i partenopei ne hanno contati almeno altrettanti perdendo poi il match in Serie A risale al 14 dicembre 2019 contro il Parma (33 in quel caso).

• Per lo Spezia si tratta della prima vittoria in rimonta in Serie A.

• Tutte le tre vittorie dello Spezia in questo campionato sono arrivate in trasferta.

• Lo Spezia ha vinto dopo aver raccolto soltanto tre punti nelle otto gare precedenti di campionato (3N, 5P).

• Solo Krzysztof Piatek (quattro) ha segnato più gol da subentrato di Andrea Petagna (tre) nei Top-5 campionati europei 2020/21.

• Andrea Petagna ha segnato tre dei suoi quattro gol in Serie A con la maglia del Napoli contro squadre neopromosse (vs Benevento, Crotone e Spezia).

• M'Bala Nzola ha segnato otto delle ultime 12 reti dello Spezia in Serie A, comprese quattro delle ultime sei.

• M'Bala Nzola ha preso parte attiva a nove (otto gol, un assist) delle 21 reti realizzate dallo Spezia in questo campionato (43%).

• Tommaso Pobega è il giocatore italiano più giovane ad avere segnato almeno tre reti in questo campionato.

• Kostas Manolas ha giocato la 50ª partita con il Napoli in tutte le competizioni.

• Panchina numero 100 per Gennaro Gattuso in Serie A: 53 vittorie, 22 pareggi e 25 sconfitte.