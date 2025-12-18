Dybala alla lezione di primo soccorso organizzata da Bove a Casa Viola

Paulo Dybala ha preso parte ieri al corso di Primo Soccorso organizzato da Edoardo Bove insieme alla fondazione Giorgio Castelli a Casa Viola, il centro sportivo dove gioca la Boreale. Nell'ora di lezione il calciatore della Roma ha seguito il corso fatto ai ragazzi e ha anche effettuato una manovra di primo soccorso dedicata a neonati. Dybala, fin da quando Bove si è cominciato a impegnare sul tema della formazione al Primo Soccorso, ha mostrato sempre sensibilità e interesse verso il tema, grazie anche all'amicizia che i due calciatori. Bove inoltre è attesa di vedere approvato il disegno di legge che porta il suo nome e che dovrebbe avvenire nel 2026.