Il mercato e quell'ostacolo inaspettato: Conte con l'elmetto si aggrappa alla matematica per lo scudetto

Se in casa Napoli si respira una certa tristezza dopo l'ennesimo pari, la classifica parla chiaro: gli azzurri sono ancora in lotta per lo scudetto. I tre punti di distanza dall'Inter, seppur reduce dalla pesante vittoria in casa dell'Atalanta, sono recuperabili. A giocare per Di Lorenzo e compagni è il calendario, decisamente più agevole rispetto a quello dei nerazzurri (negli ultimi nove scontri solo Milan e Bologna sono configurabili come degli avversari davvero pericolosi) e forse l'unico impegno settimanale. Forse, perché nelle ultime settimane il Napoli sembra aver patito anche questo aspetto.