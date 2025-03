Inter, il bis scudetto è nelle tue mani: nerazzurri artefici del proprio destino, Napoli ci spera

Partiamo dall'Inter, la felice di giornata. Il pari del Napoli e la vittoria ottenuta contro la Dea permettono a Inzaghi di sorridere (seppur a metà) per portare la contesa dalla sua, col vantaggio di essere davanti a tutti in classifica. A 9 dalla fine ogni partita sarà da giocare con la massima attenzione per non lasciare nessun punto per strada, perché ogni partita è importante e ogni punto conquistato avvicina sempre di più alla meta. E sul cammino degli uomini di Inzaghi, che sono ancora in corsa in Champions League (con la sfida ai quarti col Bayern Monaco, poi chissà Barcellona sognando la finalissima) e Coppa Italia (semifinale col Milan, poi l'eventuale finale con la vincente della sfida tra Bologna ed Empoli) ci saranno Udinese, Parma, Cagliari, Bologna, Roma, Verona, Torino, Lazio e Como. Nove gare al termine delle quali si tirerà la somma, con la speranza per il popolo nerazzurro che la linea alla fine sarà tricolore. Ma si penserà partita dopo partita, e la prossima (dopo la sosta) è l'Udinese, gara in cui Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni (espulso) e cercherà di recuperare l'infortunato Dumfries per rientrare dall'emergenza esterni.