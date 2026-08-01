NAPOLI

Il Napoli celebra cento anni di storia con una grande festa in piazza: orari, programma e ospiti della serata

Guida completa alla festa per i 100 anni del Napoli: dalle 19.26 corteo da Piazza Carità al Plebiscito, vecchie glorie, squadra e show musicale

01 Ago 2026 - 10:35
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Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario.

Quando e dove comincia la celebrazione?

 Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le ore 19.26 esatte per ricordare l'anno di nascita 1926. I rintocchi delle campane di cento chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. Lungo il tragitto che conduce fino a Piazza del Plebiscito, passando per via Toledo e via San Carlo, attori, ballerini e musicisti animeranno la strada ripercorrendo le tappe fondamentali della cultura e del calcio napoletano tra scenografiche fumate azzurre.

Quali ospiti e protagonisti calcheranno il palco?

 La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club. Dalle vecchie glorie storiche come Krol, Alemao, Careca e Hamsik fino a Bruscolotti e Improta, il passato glorioso si mescolerà con il presente della squadra. Il gruppo squadra arriverà direttamente dal ritiro in Abruzzo. Saranno presenti elementi di spicco come McTominay, Di Lorenzo, Neres e Mazzocchi, insieme al nuovo staff tecnico guidato da Allegri e a Kevin De Bruyne, rientrato in anticipo dalle vacanze post Mondiale per non mancare all'appuntamento.

Quante perosne sono attese?

 I biglietti gratuiti messi a disposizione per accedere all'area transennata di Piazza del Plebiscito sono andati esauriti in poche ore, garantendo ventimila presenze ufficiali. Tuttavia, la marea di tifosi attesa potrebbe sfiorare le 50.000 persone, trasformando l'intera piazza in una gigantesca festa popolare.

Come seguire la festa?

 La conduzione dello show sul palco è affidata a Serena Autieri e Alessandro Siani, ci sarà anche il comico Ciro Giustiniani. La piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con musica e balli fino a oltre la mezzanotte. Chi non riuscirà a entrare nell'area transennata potrà seguire ogni singolo momento grazie ai maxi schermi installati lungo il percorso. 

Napoli, mega corteo dei tifosi in centro per i 100 anni del club LE FOTO

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