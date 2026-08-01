Il Napoli celebra cento anni di storia con una grande festa in piazza: orari, programma e ospiti della serata

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club. Dalle vecchie glorie storiche come Krol, Alemao, Careca e Hamsik fino a Bruscolotti e Improta, il passato glorioso si mescolerà con il presente della squadra. Il gruppo squadra arriverà direttamente dal ritiro in Abruzzo. Saranno presenti elementi di spicco come McTominay, Di Lorenzo, Neres e Mazzocchi, insieme al nuovo staff tecnico guidato da Allegri e a Kevin De Bruyne, rientrato in anticipo dalle vacanze post Mondiale per non mancare all'appuntamento.