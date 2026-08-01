Real Madrid, Mourinho elogia Kean: "Un mostro"

01 Ago 2026 - 23:27
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"Ho visto un Madrid con tre facce: fresco, stanco e super stanco. La squadra fresca ha giocato molto bene, il 2-1 all’intervallo è cortissimo, con un primo tempo di grandissima qualità che avrebbe potuto portare a vincere tre o quattro a zero. Poi la partita è diventata molto più fisica". Così José Mourinho dopo il 2-2 del suo Real contro la Fiorentina. "E giocare dentro l’area con due ragazzini come Joan e Mario… che hanno disputato una gran partita, ma fisicamente non sono ancora al livello di giocare contro un mostro come Kean".

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