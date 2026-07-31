SERIE A

Napoli, per la festa tornano KDB e Lukaku: intanto Allegri ha trovato il nuovo centrale

Grande celebrazione in città per il centenario del club azzurro, il tecnico lavora sulla costruzione dal basso e punta su Olivera

di Carlo Landoni
31 Lug 2026 - 15:24
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Dal Trentino all'Abruzzo, via alla fase due del ritiro del Napoli, quella di Castel di Sangro in cui Allegri può cominciare a lavorare con tre reduci dal Mondiale: Olivera, Lang e Mc Tominay. Per la coppia belga De Bruyne-Lukaku ancora qualche giorno di vacanza, ma KDB come Big Rom ha garantito la propria presenza, domani sera in città a piazza del Plebiscito, per le celebrazioni del centenario del club azzurro.

Dal Trentino all'Abruzzo, dalle Alpi agli Appennini, sempre con il pallone protagonista, esercitazione principale la costruzione dal basso superando la pressione avversaria. Con Olivera provato da difensore centrale. Allegri e la squadra lavorano duro sul campo, c'è anche il direttore sportivo Manna, cellulare sempre acceso, trattative di mercato in corso.

Il Bayer Leverkusen pensa a Gutierrez, lo spagnolo arrivato a Napoli giusto un anno fa dal Girona. Spesa 18 milioni più 2 di bonus. Per il club non è incedibile, di fronte a una buona offerta se ne può ampiamente parlare. Il Napoli che vuole farci una plusvalenza lo valuta intorno ai 30 milioni. Anche perché in quel ruolo, oltre a Spinazzola e Olivera, il Napoli è vicino a Favasauli, 22enne del Catanzaro, tra l'altro uno che farebbe molto comodo per argomentazioni di liste.

Questione difensore centrale: il Chelsea avrebbe comunicato a Badiashile e al suo agente che è sul mercato. Si lavora sulla formula, il Napoli vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, il club inglese la cessione a titolo definitivo.   

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