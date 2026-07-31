Napoli, per la festa tornano KDB e Lukaku: intanto Allegri ha trovato il nuovo centrale

Il Bayer Leverkusen pensa a Gutierrez, lo spagnolo arrivato a Napoli giusto un anno fa dal Girona. Spesa 18 milioni più 2 di bonus. Per il club non è incedibile, di fronte a una buona offerta se ne può ampiamente parlare. Il Napoli che vuole farci una plusvalenza lo valuta intorno ai 30 milioni. Anche perché in quel ruolo, oltre a Spinazzola e Olivera, il Napoli è vicino a Favasauli, 22enne del Catanzaro, tra l'altro uno che farebbe molto comodo per argomentazioni di liste.