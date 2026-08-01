Venezia sconfitto in amichevole dal Saint-Etienne 4-3. In gol il nuovo attaccante Adams

Il Venezia è stato superato per 4-3 dal Saint-Etienne nella seconda delle tre amichevoli internazionali. La sfida, giocata a porte chiuse presso il centro sportivo di Divonne-les-Bains, ha visto le due formazioni affrontarsi in un match ricco di reti e capovolgimenti, un "ottimo test" utile per mettere "benzina nelle gambe prima dell'inizio della stagione", come ha commentato il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa.
Il Saint-Etienne ha aperto le marcature al 13' con Breum. Il Venezia ha trovato il pareggio al 30' grazie a Farji, bravo a rientrare da sinistra e concludere in rete. Poco prima della fine del primo tempo, al 43', ancora Breum ha riportato in vantaggio i francesi con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa, al 51', Stassin ha allungato per il Saint-Etienne, portando il risultato sul 3-1.
La squadra arancioneroverde ha accorciato le distanze al 65' con Akor Adams, su calcio di rigore, dopo un fallo su Sagrado. All'85' Baallal ha siglato il 4-2 per i francesi. La reazione finale del Venezia è arrivata al 90' con un gran gol dalla distanza di Dagasso, che ha fissato il punteggio sul definitivo 4-3.