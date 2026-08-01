Venezia sconfitto in amichevole dal Saint-Etienne 4-3. In gol il nuovo attaccante Adams

Il Saint-Etienne ha aperto le marcature al 13' con Breum. Il Venezia ha trovato il pareggio al 30' grazie a Farji, bravo a rientrare da sinistra e concludere in rete. Poco prima della fine del primo tempo, al 43', ancora Breum ha riportato in vantaggio i francesi con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa, al 51', Stassin ha allungato per il Saint-Etienne, portando il risultato sul 3-1.