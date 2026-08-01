Fiorentina, Grosso: "Oulai e Fagioli possono giocare insieme. Su Mastantuono..."

01 Ago 2026 - 21:18
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"Sono contento di quello che ho visto. Ci siamo allenati bene e abbiamo affrontato partite faticose, potevamo fare meglio tante cose ma stiamo mettendo le basi per la stagione". Fabio Grosso è soddisfatto della Fiorentina che ha rimontato il Real Madrid: "Ho provato a dare continuità ai ragazzi in campo, ho messo i ragazzi nelle posizioni più consone poi ovviamente sappiamo che alcune cose devono essere fatte - ha proseguito - Oulai o Fagioli? Oulai ha preso una botta, sennò li avrei messi insieme. Tanti ragazzi sono arrivati da poco, va trovato equilibrio. Mastantuono? Sono felice dei ragazzi che ho".

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