Allegri, gesto da triplete: "Speriamo in uno, due, tre trofei...". Sulla Champions cita Totò

Introdotto da un altro mister storico del Napoli come Edy Reja, Allegri ha subito puntualizzato: "Per me è un onore essere qui, dopo 30 anni dall'esperienza da giocatore sono tornato. Il centenario è un patrimonio di tutta la città e di tutte le generazioni, con la forza dei napoletani di rialzarsi e tornare alle vittorie".