NAPOLI

De Laurentiis, messaggio ad Allegri: "Chiedo personalità, umiltà ed entusiasmo"

Il presidente azzurro parla da Los Angeles: "La squadra sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente"

22 Giu 2026 - 07:43
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Aurelio de Laurentiis ha assistito a Belgio-Iran dagli spalti di Los Angeles, ma come sempre il pensiero è rivolto al suo Napoli, che sta per iniziare una nuova importante stagione dopo aver chiuso l'era Conte. In attesa di annunciare Max Allegri come nuovo allenatore, il presidente azzurro ha già un messaggio per lui. “Il Napoli sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente. Al prossimo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine”, ha detto AdL alla Gazzetta.

Sul futuro della società: “I prossimi anni li dovrò dedicare a risolvere due problemi importanti: stadio di proprietà e centro sportivo. Due problemi che mi impegneranno completamente nel prossimo futuro”.

E su quello del calcio italiano, chiamato a eleggere il nuovo presidente della Figc: "Adesso dovremmo puntare a fantastici campionati nazionali con un numero minore di squadre, dotate però di capacità economiche e finanziarie e di bacini di utenza importanti, e dovremmo considerare importanti anche i campionati europei e mondiali per club, sempre trovando modalità che tutelino la salute dei calciatori, che non dovrebbero mai rischiare la loro incolumità giocando troppe partite”.

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