De Laurentiis, messaggio ad Allegri: "Chiedo personalità, umiltà ed entusiasmo"

Aurelio de Laurentiis ha assistito a Belgio-Iran dagli spalti di Los Angeles, ma come sempre il pensiero è rivolto al suo Napoli, che sta per iniziare una nuova importante stagione dopo aver chiuso l'era Conte. In attesa di annunciare Max Allegri come nuovo allenatore, il presidente azzurro ha già un messaggio per lui. “Il Napoli sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente. Al prossimo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine”, ha detto AdL alla Gazzetta.