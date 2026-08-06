MANOVRE AZZURRE

Lukaku-Napoli: è ora dell'addio. Atlanta e Trabzonspor ci provano per l'attaccante

Il belga avrebbe dovuto unirsi mercoledì al resto della squadra

06 Ago 2026 - 12:01
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Romelu Lukaku non si è presentato a Castel di Sangro, mercoledì, nella giornata in cui avrebbe dovuto ritrovare compagni e allenatore per iniziare la sua preparazione con il Napoli. Colpo di scena? Così sembrerebbe da fuori, anche se, in realtà, lo 'strappo' tra il belga e gli azzurri appariva ormai inevitabile. Romelu non avrebbe mai accettato il ruolo marginale di vice Hojlund, e a Napoli non vedono l'ora di liberarsi del suo ingaggio massiccio di 8.5 milioni netti. Nessun rancore e ognuno per la sua strada, ma il due volte campione d'Italia ora dovrà trovarsi una nuova sistemazione. 

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 Il numero 9 vorrebbe evitare di allenarsi con il Napoli e preferirebbe iniziare la preparazione di gruppo direttamente con la sua nuova squadra, ma questo dipenderà principalmente da quanto in fretta si muoveranno i club che vogliono acquistarlo. In prima battuta si era parlato dell'Atalanta United, club di Mls che metterebbe sul piatto un ingaggio da top assoluto, ma non garantirebbe a Lukaku la possibilità di continuare a giocare in un campionato competitivo che possa permettergli di essere ancora in vetrina nel calcio europeo. Dall'Europa, appunto, pare si sia fatto avanti il Trabzonspor, anche se la destinazione non sembrerebbe averlo convinto del tutto, tanto che i turchi avrebbero poi virato sul super colpo Salah. Occhio anche al Monaco, dalla Francia, che avrebbe allacciato i primi contatti e potrebbe prendere quota nei prossimi giorni.

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 La sensazione è che qualcosa si stia muovendo, anche se la volontà delle parti coinvolte potrebbe essere quella di tenere segreta un'eventuale trattativa fino alla definizione della stessa. Quel che sembra ormai certo è che Lukaku lascerà Napoli dopo due stagioni.

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