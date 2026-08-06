Lukaku-Napoli: è ora dell'addio. Atlanta e Trabzonspor ci provano per l'attaccante

Romelu Lukaku non si è presentato a Castel di Sangro, mercoledì, nella giornata in cui avrebbe dovuto ritrovare compagni e allenatore per iniziare la sua preparazione con il Napoli. Colpo di scena? Così sembrerebbe da fuori, anche se, in realtà, lo 'strappo' tra il belga e gli azzurri appariva ormai inevitabile. Romelu non avrebbe mai accettato il ruolo marginale di vice Hojlund, e a Napoli non vedono l'ora di liberarsi del suo ingaggio massiccio di 8.5 milioni netti. Nessun rancore e ognuno per la sua strada, ma il due volte campione d'Italia ora dovrà trovarsi una nuova sistemazione.