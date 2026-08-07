Maradona, va all'asta il mitico pallone della Mano de Dios: si parte da 2.5 milioni di dollari

07 Ago 2026 - 21:18
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© Getty Images

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Dal 21 al 23 agosto sarà possibile, partecipando all'asta indetta dalla casa Heritage Auctions, assicurarsi il pallone con cui Diego Armando Maradona realizzò il leggendario gol con la Mano de Dios,, beffando Peter Shilton. Requisiti? Avere pronti almeno 2.5 milioni di dollari: questa la base d'asta per il cimelio. Le previsioni, però, pongono ben più in alto l'asticella: si pensa che possa arrivare a 9 o anche 10 milioni. A 9.3 milioni era stata battuta la maglia indossata dal Pibe de Oro in quel match. Il mondo del collezionismo si conferma in clamorosa espansione, con record di vendita di card e cimeli che vengono superati annualmente: al momento il più prezioso oggetto da collezione mai venduto (escludendo le opere d'arte) è la card Pokémon Pikachu Illustrator gradata PSA10, battuta all'asta per ben 16.5 milioni di dollari.

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