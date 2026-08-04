"Tutto il rosso di Napoli": presentata la terza maglia

Ma il rosso non è soltanto memoria. È il segno di un sentimento che appartiene alla gente prima ancora che alla squadra, il segno di una grandezza che continua a nascere nei quartieri, nelle case e nelle voci di chi vive Napoli ogni giorno, "in questo abbraccio d'amore tra il mare azzurro e il calore di una montagna di fuoco". Mentre il calcio contemporaneo costruisce vetrine sempre più patinate, il Napoli racconta le proprie radici e traccia la sua traiettoria, unica e fuori dagli schemi.