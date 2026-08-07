Napoli, 300 persone piazza a Castel di Sangro per incontrare Contini, Giovane, Mazzocchi e Marianucci

Grande festa e gioia in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, con circa 300 tifosi assiepati per un evento a cui hanno preso parte Pasquale Mazzocchi, Giovane, Luca Marianucci e Nikita Contini. I tifosi hanno avuto modo di porre alcune domande ai calciatori azzurri: "I tifosi del Napoli e il loro affetto? Siamo contenti di poterli abbracciare, ci fate sentire il vostro calore e noi siamo contentissimi di poterli abbracciare" ha dichiarato Mazzocchi, uno degli idoli della tifoseria sia per l'impegno sia perché nativo della città campana e tifoso sfegatato da sempre. Giovane, invece, ha detto: "L'emozione dell'arrivo a Napoli? Sono un ragazzo giovane e quando è arrivata la chiamata del Napoli ero molto felice: ne parlai con i miei genitori e col mio migliore amico, essere qui è un sogno"