Allegri aspetta il Napoli in Sardegna. Vacanza, padel e discussioni con... Tare

Vacanze in Sardegna per Max Allegri, che tra una stagione e l'altra si rilassa al mare, in attesa di risolvere il contratto con il Milan e poter approdare ufficialmente al Napoli. Nel frattempo, il tecnico ha seguito da vicino la finale del torneo di padel "EA7 Padel Summer Cup" insieme alla compagna Nina.
Per Allegri, è stata l'occasione di ritrovare una conoscenza del recente passato rossonero: Igli Tare. Il legame tra l'ex direttore sportivo del Milan e l'allenatore non si è mai spezzato, come aveva confermato in mattinata lo stesso Tare in esclusiva a Sport Mediaset. I due hanno parlato a lungo a margine del torneo.