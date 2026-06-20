NAPOLI

Allegri aspetta il Napoli in Sardegna. Vacanza, padel e discussioni con... Tare

Incontro con l'ex ds rossonero a margine della finale dell'EA7 Padel Summer Cup, i due protagonisti dell'ultimo Milan hanno chiacchierato a lungo

20 Giu 2026 - 19:46
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Vacanze in Sardegna per Max Allegri, che tra una stagione e l'altra si rilassa al mare, in attesa di risolvere il contratto con il Milan e poter approdare ufficialmente al Napoli. Nel frattempo, il tecnico ha seguito da vicino la finale del torneo di padel "EA7 Padel Summer Cup" insieme alla compagna Nina. 

Per Allegri, è stata l'occasione di ritrovare una conoscenza del recente passato rossonero: Igli Tare. Il legame tra l'ex direttore sportivo del Milan e l'allenatore non si è mai spezzato, come aveva confermato in mattinata lo stesso Tare in esclusiva a Sport Mediaset. I due hanno parlato a lungo a margine del torneo. 

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