Allegri aspetta il Napoli in Sardegna. Vacanza, padel e discussioni con... Tare

Per Allegri, è stata l'occasione di ritrovare una conoscenza del recente passato rossonero: Igli Tare. Il legame tra l'ex direttore sportivo del Milan e l'allenatore non si è mai spezzato, come aveva confermato in mattinata lo stesso Tare in esclusiva a Sport Mediaset. I due hanno parlato a lungo a margine del torneo.