AMICHEVOLE

Amichevoli, il Napoli vince ancora: battuto l’Osasuna 2-1

Secondo successo consecutivo in amichevole per Massimiliano Allegri. Politano e Lucca a segno

05 Ago 2026 - 20:29
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Il Napoli bissa il successo contro la Carrarese in amichevole, e lo fa battendo l’Osasuna 2-1 a Castel di Sangro. Un gol per tempo per la squadra di Allegri, che schiera i suoi col 4-3-3 e ottiene la vittoria grazie alle reti di Politano nel primo tempo e di Lucca nel secondo. Tante prove per l’allenatore livornese, che cambia totalmente undici nella ripresa. Non basta agli ospiti il gol di Ante Budimir su calcio di rigore.

Continua a prendere forma il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo la sconfitta contro l’Arezzo e la vittoria con la Carrarese trova un altro successo, quello contro l’Osasuna. Nella prima frazione è soprattutto Matteo Politano a rendersi pericoloso, che dopo aver creato un’occasione per Anguissa trova il gol del vantaggio al 27’. L’esterno offensivo classe ‘93 conclude con un sinistro al volo su cross di Spinazzola e batte il portiere avversario. Pochi minuti dopo è ancora l’autore della prima rete a creare problemi alla difesa dell’Osasuna: la sua punizione finisce sulla traversa. 

Pronti-via e la ripresa inizia subito con 8 cambi per la squadra di Allegri. Tra questi c’è anche Lorenzo Lucca che, servito da Anguissa, batte il portiere avversario con un destro dall’interno dell’area di rigore: 2-0 Napoli. Quindici minuti dopo Budimir si procura un rigore, causato da un fallo di Obaretin, e lo segna: Milinkovic-Savic, entrato nel secondo tempo al posto di Meret, indovina l’angolo ma non riesce a parare il tiro del centravanti croato. Venti minuti finali di gestione per gli azzurri, che vanno due volte vicini al 3-1 con Alisson Santos. Il prossimo impegno del Napoli sarà contro un’altra spagnola, il Celta Vigo, il prossimo sabato 8 agosto.

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