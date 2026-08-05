Amichevoli, il Napoli vince ancora: battuto l’Osasuna 2-1

Continua a prendere forma il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo la sconfitta contro l’Arezzo e la vittoria con la Carrarese trova un altro successo, quello contro l’Osasuna. Nella prima frazione è soprattutto Matteo Politano a rendersi pericoloso, che dopo aver creato un’occasione per Anguissa trova il gol del vantaggio al 27’. L’esterno offensivo classe ‘93 conclude con un sinistro al volo su cross di Spinazzola e batte il portiere avversario. Pochi minuti dopo è ancora l’autore della prima rete a creare problemi alla difesa dell’Osasuna: la sua punizione finisce sulla traversa.