De Bruyne, la "maledizione della coscia" e il dejavù Lukaku: Conte teme un altro lungo stop

Gli esami poi hanno confermato tutto: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Per De Bruyne ora bisognerà attendere il verdetto degli accertamenti: le sensazioni però non sono positive, anche a vedere l'incedere faticoso di KDB, rientrato dagli spogliatoi per seguire il secondo tempo dalla panchina con una vistosa borsa del ghiaccio sotto la coscia. Proprio per un infortunio alla coscia il belga era stato costretto allo stop più lungo della sua carriera: nel 2023/24 De Bruyne rimase fuori 128 giorni saltando la bellezza di 30 partite proprio per un problema in quella zona. Conte e Napoli fanno gli scongiuri ma il rischio di perdere l'ex City per un lungo periodo è estremamente concreto.