Conte ritrova l'anima del Napoli: vittoria di carattere contro l’Inter e rinascita dopo l’infortunio di De Bruyne

Qualcosa è cambiato nel momento in cui le ferite avrebbero dovuto aizzare l'Inter, pronta - per dirla alla Conte - ad "ammazzare" una squadra in difficoltà. Invece le distanze tra i reparti sono tornate ad essere quelle giuste, la corsa in più per il compagno e soprattutto quell'unione di intenti che alla fine ha fatto la differenza quando gli animi dentro e fuori dal campo si sono surriscaldati. Una casualità? Qualcuno direbbe di no, ma sarà il campo a dire se e come il Napoli senza un'altra pedina chiave tornerà ad essere rabbioso e difficile da affrontare. Sicuramente però Conte ha avuto una prima enorme risposta e con il tecnico anche il pubblico azzurro: nonostante gli infortuni, tanti probabilmente troppi, il Napoli non si è fermato nelle difficoltà e tutti hanno sudato la maglia.