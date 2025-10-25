Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, problema al flessore

Rigore realizzato e infortunio in casa Napoli per Kevin De Bruyne. Al 33' il belga ha messo dentro dagli 11 metri il penalty molto contestato dall'Inter per contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan ma tirando si è procurato un infortunio al flessore. Il giocatore è stato costretto al cambio ed è uscito sorretto dai compagni di squadra: faceva fatica a camminare. Al suo posto Conte ha fatto entrare Olivera. Curiosità: come ha riferito Dazn, sul dischetto si era presentato Neres ma è stato lo stesso Antonio Conte a volere che il rigore lo calciasse De Bruyne.