Calcio

Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, problema al flessore

25 Ott 2025 - 18:54
© Getty Images

Rigore realizzato e infortunio in casa Napoli per Kevin De Bruyne. Al 33' il belga ha messo dentro dagli 11 metri il penalty molto contestato dall'Inter per contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan ma tirando si è procurato un infortunio al flessore. Il giocatore è stato costretto al cambio ed è uscito sorretto dai compagni di squadra: faceva fatica a camminare. Al suo posto Conte ha fatto entrare Olivera. Curiosità: come ha riferito Dazn, sul dischetto si era presentato Neres ma è stato lo stesso Antonio Conte a volere che il rigore lo calciasse De Bruyne.

Calcio ora per ora
19:27
Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"
18:54
Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, problema al flessore
18:15
Como, Fabregas: "Quando non puoi vincere, importante non perdere"
18:13
Udinese, Runjaic: "Vittoria in casa importantissima"
17:52
Inter, Marotta: "Chivu non ci meraviglia, ora lo stima anche chi lo criticava"