Mariani e quel vizietto dei rigorini in Inter-Napoli: l'anno scorso Dumfries, ora Di Lorenzo

Ha fatto e farà discutere la direzione di gara di Maurizio Mariani, finito nell'occhio del ciclone per il rigore assegnato al Napoli sia per il contatto piuttosto lieve tra Mkhitaryan e Di Lorenzo che per la tempistica, avendolo assegnato dopo 8 secondi dalla presunta infrazione e per giunta su segnalazione del guardalinee posizione a 30 metri dal punto di impatto. Purtroppo il fischietto romano non è nuovo a episodi del genere e meno di un anno fa, con in campo ancora Inter e Napoli ma questa volta a San Siro, prese una decisione che fece infuriare Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il 10 novembre 2024, il fischietto nativo di Aprilia assegnò un penalty ai nerazzurri per un lieve contatto tra Anguissa e Dumfries (poi fallito da Calhanoglu). Allora come ieri il Var non intervenne come da regolamento, lasciando all'arbitro la discrezionalità sull'intensità del contatto, e a fine partita scatenò le polemiche di Conte.