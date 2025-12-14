Milan-Sassuolo: Franco Baresi è tornato a San Siro quattro mesi dopo l'annuncio della malattia

Una bella notizia per il Milan e per il calcio italiano: l'ex capitano e vicepresidente onorario del club rossonero Franco Baresi è tornato a San Siro per assistere alla sfida di campionato contro il Sassuolo. Agli inizi di agosto Baresi è stato operato per la rimozione di un nodulo polmonare. Nei giorni scorsi si è rivisto a Casa Milan, mentre agli inizi di novembre era riapparso sui social con un post - "Viva la vita" con una sua foto con una bandiera del MIlan - che aveva fatto esplodere i commenti di tutto il mondo Milan, dai tifosi agli ex compagni di squadra.