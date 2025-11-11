Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
napoli

Crisi Napoli: rischio frattura tra Conte e i senatori della squadra

Frizione tra Conte e i senatori del Napoli: l'allenatore, deluso dopo il ko di Bologna, punta il dito contro i leader

di Stefano Fiore
11 Nov 2025 - 08:42

Dopo la quinta sconfitta stagionale, è innegabile che il Napoli stia attraversando un momento di crisi, non solo di risultati ma anche di rapporti interni. Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna hanno fatto emergere quella che è una vera e propria frizione tra l'allenatore e la squadra, in particolare i senatori.

La richiesta della squadra a Conte

 Secondo quanto emerge, la tensione è figlia di un dialogo a Castel Volturno tra alcuni leader del Napoli e Conte di qualche settimana fa. In sostanza la squadra aveva chiesto all'allenatore di ammorbidire un po' i ritmi forsennati tenuti per tutta la scorsa stagione e difficilmente replicabili quest'anno a causa del doppio impegno (Serie A e Champions).

La risposta di Conte: carota e bastone

 L'allenatore salentino ha aperto parzialmente alla richiesta del gruppo abolendo il ritiro pre-partita, attendessi allo stesso tempo un maggiore impegno nelle sedute come in campo, ma gli ultimi risultati hanno dimostrato il contrario. La sua delusione è stata acuita anche dal fatto che sperava che la vecchia guardia trascinasse la squadra e aiutasse i nuovi a integrarsi, e invece è rimasto profondamente deluso.

L'allarme frattura e i big a rischio

 Conte allora ha iniziato, anche pubblicamente, a far trapelare questa situazione per cercare una reazione del suo Napoli. Il ko di Bologna però è stato vissuto quasi come un tradimento, di qui lo sfogo in conferenza stampa. Conte, di fatto, ha voluto premere ulteriormente l'acceleratore per mettere i giocatori di fronte alla responsabilità, trovando la sponda della proprietà: già domenica sera Aurelio de Laurentiis gli aveva ribadito totale fiducia, confermata dal tweet di lunedì.

Napoli, servono due confronti

 Tuttavia un confronto Conte-club e un confronto Conte-squadra restano imprescindibili e presumibilmente avverranno nei prossimi giorni, quando la squadra riprenderà i lavori a Castel Volturno senza i nazionali. In vista del futuro prossimo, diversi big rischiano il posto da titolare a causa delle prestazioni sottotono: tra questi, spiccano i nomi di Politano, McTominay e Rrahamani.

Conte al comando. Poi Allegri, Gasp e...Spalletti. Ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A

1 di 20
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

napoli
crisi
conte
squadra

Ultimi video

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

00:32
DICH SVEVA GEREVINI EPTATHLON DICH

Sveva Gerevini alle Atp Finals: "Sinner fenomeno, ma tifo Musetti"

00:16
DICH YASMINA AKRARI PALLAVOLO DICH

Yasmina Akrari: "Spero nel bis di Sinner"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS, SPALLETTI BENEDICE LA SOSTA 10/11 SRV

Juve, Spalletti "benedice" la sosta: Elkann lo carica

01:50
RULLO MILAN, UNA SOSTA DA TOP OK

Milan, una sosta "scudetto": Allegri ritrova Rabiot

02:08
SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

00:52
DICH GATTUSO SU NORVEGIA DICH

Gattuso: "Moldavia più importante della Norvegia"

01:44
DICH ELKANN JUVE E SPALLETTI DICH

Elkann: "Spalletti deve portare la Juve a vincere"

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

I più visti di Napoli

Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"

Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

De Laurentiis scaccia la crisi: "Orgoglioso di avere Conte al mio fianco, sul web si leggono favole"

Cuore, egoismo e mentalità: i tasti toccati da Conte che ricordano l'addio al Tottenham

Dallinga-Lucumì: il Napoli cade al Dall'Ara, il Bologna vede la zona Champions

De Laurentiis: "Lo stadio Maradona un cesso, incasso solo 3 milioni a sera"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:08
Gravina: "Arbitri custodi regole, ma non sono infallibili"
08:10
Perù, Iniesta indagato per presunta truffa da 600mila dollari
23:30
Parma, Suzuki sarà operato giovedì. Si teme un lungo stop
23:26
Nuova Sondrio, Amelia esonerato. L'ex portiere del Milan si sfoga sui social: "Lasciato solo in mezzo ai problemi"
23:02
Salernitana, che paura per Villa: sviene dopo uno scontro di gioco, ambulanza in campo