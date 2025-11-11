Crisi Napoli: rischio frattura tra Conte e i senatori della squadra

Conte al comando. Poi Allegri, Gasp e...Spalletti. Ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A
Frizione tra Conte e i senatori del Napoli: l'allenatore, deluso dopo il ko di Bologna, punta il dito contro i leaderdi Stefano Fiore
Dopo la quinta sconfitta stagionale, è innegabile che il Napoli stia attraversando un momento di crisi, non solo di risultati ma anche di rapporti interni. Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna hanno fatto emergere quella che è una vera e propria frizione tra l'allenatore e la squadra, in particolare i senatori.
Secondo quanto emerge, la tensione è figlia di un dialogo a Castel Volturno tra alcuni leader del Napoli e Conte di qualche settimana fa. In sostanza la squadra aveva chiesto all'allenatore di ammorbidire un po' i ritmi forsennati tenuti per tutta la scorsa stagione e difficilmente replicabili quest'anno a causa del doppio impegno (Serie A e Champions).
L'allenatore salentino ha aperto parzialmente alla richiesta del gruppo abolendo il ritiro pre-partita, attendessi allo stesso tempo un maggiore impegno nelle sedute come in campo, ma gli ultimi risultati hanno dimostrato il contrario. La sua delusione è stata acuita anche dal fatto che sperava che la vecchia guardia trascinasse la squadra e aiutasse i nuovi a integrarsi, e invece è rimasto profondamente deluso.
Conte allora ha iniziato, anche pubblicamente, a far trapelare questa situazione per cercare una reazione del suo Napoli. Il ko di Bologna però è stato vissuto quasi come un tradimento, di qui lo sfogo in conferenza stampa. Conte, di fatto, ha voluto premere ulteriormente l'acceleratore per mettere i giocatori di fronte alla responsabilità, trovando la sponda della proprietà: già domenica sera Aurelio de Laurentiis gli aveva ribadito totale fiducia, confermata dal tweet di lunedì.
Tuttavia un confronto Conte-club e un confronto Conte-squadra restano imprescindibili e presumibilmente avverranno nei prossimi giorni, quando la squadra riprenderà i lavori a Castel Volturno senza i nazionali. In vista del futuro prossimo, diversi big rischiano il posto da titolare a causa delle prestazioni sottotono: tra questi, spiccano i nomi di Politano, McTominay e Rrahamani.
