Coppa d'Africa: Algeria ai quarti, avanti anche la Costa d'Avorio

L'Algeria vola ai quarti di finale della Coppa d'Africa. La nazionale allenata da Vladimir Petkovic ha eliminato la Repubblica Democratica del Congo con un gol ai supplementari (119') di Boulbina, a segno con un destro a giro all'incrocio dei pali. Al prossimo turno l'Algeria affronterà la Nigeria, ma potrebbe dover fare a meno di Ismael Bennacer, che ha lasciato il campo per infortunio alla coscia. E avanzano anche i campioni in carica della Costa d'Avorio che battono facilmente 3-0 il Burkina Faso e ora dovranno affrontare sabato ad Agadir l'Egitto di Mohamed Salah.