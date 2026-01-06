Logo SportMediaset

Calcio

Coppa d'Africa: Algeria ai quarti, avanti anche la Costa d'Avorio

06 Gen 2026 - 22:36

L'Algeria vola ai quarti di finale della Coppa d'Africa. La nazionale allenata da Vladimir Petkovic ha eliminato la Repubblica Democratica del Congo con un gol ai supplementari (119') di Boulbina, a segno con un destro a giro all'incrocio dei pali. Al prossimo turno l'Algeria affronterà la Nigeria, ma potrebbe dover fare a meno di Ismael Bennacer, che ha lasciato il campo per infortunio alla coscia. E avanzano anche i campioni in carica della Costa d'Avorio che battono facilmente 3-0 il Burkina Faso e ora dovranno affrontare sabato ad Agadir l'Egitto di Mohamed Salah.

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

01:06
DICH GROSSO POST JUVENTUS DICH

Grosso: "Gara difficile, non abbiamo fatto del nostro meglio"

01:21
DICH THURAM POST SASSUOLO DICH

Thuram: "Contenti per David"

02:21
DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

01:51
United, addio ad Amorim

United, addio ad Amorim

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:09
La rubrica parate

La rubrica delle parate: show di Falcone

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

23:31
Sassuolo, Grosso: "Non siamo contenti, nelle difficoltà si cresce"
23:27
Juve, Miretti: "David? Tutto il gruppo protegge chi viene attaccato"
23:19
Juve, David: "Il rigore sbagliato? La cosa più brutta aver lasciato due punti"
22:36
Coppa d'Africa: Algeria ai quarti, avanti anche la Costa d'Avorio
22:30
Roma, Ferguson: "Con Dovbyk abbiamo un bel rapporto"