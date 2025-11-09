Serie A, Bologna-Napoli 2-0: a segno Dallinga e Lucumì

LE STATISTICHE

Il Bologna ha registrato la sua miglior partenza in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 punti) e ha vinto almeno sei delle prime 11 partite di un massimo campionato dal 1996/97.

Da inizio ottobre, il Bologna è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A (14 in sei giornate, 4V 2N) – a quota 12, ma in cinque gare, c’è l’Inter.

Da inizio ottobre, il Bologna è la squadra che ha segnato più reti in Serie A (13 in sei partite). – A 11 c’è l’Inter, ma in cinque gare.

Nelle cinque gare casalinghe di questo campionato, il Bologna ha vinto quattro volte (1N), collezionando ben quattro clean sheets.

Il Napoli ha già perso cinque partite in questa stagione 25/26 considerando tutte le competizioni, tanti ko quanti quelli avuti nell’intera stagione 24/25.

Il Napoli ha perso tre delle sei trasferte di questo campionato (3V), superando già il numero di sconfitte fuori casa incassate in tutta la scorsa Serie A (due).

Era da fine settembre contro il Milan che il Napoli non subiva almeno due reti in un match di campionato.

Era da dicembre 2023-gennaio 2024 che il Napoli non rimaneva nella stessa stagione almeno tre gare di fila senza segnare (quattro in quel caso, considerando tutte le competizioni).

Era da febbraio 2021 contro l’Atalanta (4) che il Napoli non chiudeva un match di Serie A con meno di cinque tiri totali (quattro oggi contro il Bologna).

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (e da quando Opta raccoglie questo tipo di dato, 2004/05), Emil Holm è il primo difensore a partecipare attivamente ad almeno un gol per cinque presenze di fila in campionato (una rete e quattro assist per lui).

Primo gol in questo campionato per Thijs Dallinga: l’attaccante del Bologna nelle ultime quattro gare giocate da titolare in tutte le competizioni, ha segnato due gol e fornito tre assist (tutte gare da ottobre in poi).

Quarto assist per Nicolò Cambiaghi in questo campionato, suo nuovo primato in un singolo torneo di Serie A.

Nessun giocatore ha fornito più assist vincenti di Nicolò Cambiaghi ed Emil Holm in questo campionato: 4, come Nico Paz e Jari Vandeputte.

John Lucumì ha segnato il suo primo gol in Serie A, nella sua presenza numero 104. È il primo colombiano a trovare la rete con la maglia del Bologna nel massimo torneo.

Quarto assist per Emil Holm in questo campionato (più di qualsiasi altro difensore): ne aveva forniti tre in totale sommando le sue prime tre intere stagioni di Serie A.

Era da inizio febbraio 2025 (Lykogiannis per De Silvestri contro il Como) che il Bologna non realizzava un gol di un difensore con assist di un difensore in Serie A