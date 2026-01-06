Juve, Miretti: "David? Tutto il gruppo protegge chi viene attaccato"

"Segnare con questa maglia è sempre bello, l'ultima volta è successo quasi due anni fa, sono contento del gol e della prestazione che abbiamo fatto tutti insieme". Parola del centrocampista della Juve Fabio Miretti, autore della rete del 2-0 al Sassuolo. "Siamo contenti per Johnny, perchè è un grande giocatore e se lo merita - ha detto a Dazn - Noi siamo un gruppo veramente molto unito, quindi quando da fuori si dicono certe cose su qualcuno, tutto il gruppo poi protegge chi viene attaccato, quindi siamo contenti per il gol di Johnny e della sua prestazione".