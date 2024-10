Napoli, Conte in "media scudetto" come punti: ma sono le rivali ad andare lente...

Otto vittorie, un pareggio e una sconfitta: il totale è semplice, siamo solo alla decima giornata, e fa 25 punti. Sin qui il bottino del Napoli in campionato è di altissimo livello, ancor più pensando che l'unico ko risale alla prima giornata, con una squadra ancora cantiere e priva di Lukaku. Da lì in poi un ruolino di marcia pressoché perfetto con la Juventus unica a fermare Antonio Conte, tra l'altro solo parzialmente visto lo 0-0 finale. L'allenatore salentino come suo solito pensa a fare da pompiere ("Neanche un folle poteva sognare un avvio così, ma rimaniamo coi piedi per terra") ma la sua storia con le grandi squadre non racconta nulla di diverso: questa stagione è tra le migliori in carriera, sia come punti fatti che - soprattutto - come distacco dalle inseguitrici, anche al netto delle partite che Inter (a Empoli), Juventus (col Parma) e Milan (a Bologna) devono recuperare. E dunque la parola scudetto è tutt'altro che bisbigliare dalle parti di Castel Volturno.