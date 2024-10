Napoli, Conte: "Neanche un folle poteva sognare un avvio così, ma rimaniamo coi piedi per terra"

Antonio Conte ha parlato delle ambizioni del suo Napoli dopo il pesantissimo successo di San Siro contro il Milan: "Nessuno si nasconde, non giochiamo a nascondino - le parole del tecnico a Dazn -. Però siamo realisti, stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato. Neanche il più folle poteva immaginare un avvio così, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Di sicuro non mi nascondo, ho le spalle larghe e in carriera qualcosa ho ottenuto. Noi sappiamo bene che il nostro obiettivo è prima di tutto tornare in Europa, visto che non giochiamo le coppe dopo tanti anni. Ci sono cinque o sei squadre che hanno la nostra stessa idea di rientrarci dalla porta principale, ma noi partiamo di rincorsa, perché siamo reduci da una stagione in cui abbiamo chiuso a -41 dalla prima in classifica. Queste prestazioni sicuramente alimentano i sogni dei tifosi, ma Napoli è un ambiente caldo e dobbiamo rimanere coi piedi per terra".